2019-02-22T14:52:43+03:00
Политика

«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов

Каждый объект будет иметь группу депутатов-кураторов
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«Единая Россия» создаст систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов. По словам первого заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной, самое главное в реализации нацпроектов – это оценка гражданами того, что происходит на территории, того, как они ощущают, идет ли нацпроект и каковы его результаты.

– В рамках национальных проектов ежегодно выделяются значительные финансовые средства регионам и муниципалитетам на осуществление работ на самых различных объектах. Эти деньги направляются на ремонты, реконструкции, закупку оборудования, проведение самых разных работ на этих объектах, строительство новых объектов, – рассказала Ольга Баталина.

Предлагается создать систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов. Для того, чтобы эта работа была автоматизирована будет создан Единый информационный модуль. У всех депутатов будет доступ к этим объектам и мероприятиям, чтобы они могли оперативно обновлять информацию и нести ответственность за нее, и также работать в командной депутатской группе.

Как подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, в Рязанской области уже активно внедряется практика многоуровневого депутатского контроля.

– Важно, чтобы за каждым объектом были закреплены депутаты разных уровней по вертикали: муниципальный депутат – депутат субъекта – федеральный депутат. Общая задача – осуществлять постоянный контроль за тем, как этот объект ремонтируется, реконструируется, строится и в случае возникновения проблем, оперативно реагировать, – сказал Аркадий Фомин.

Также будет проводиться мониторинг СМИ и соцсетей в части нацпроектов, к которому будут подключены центральные и региональные общественные приемные «Единой России».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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