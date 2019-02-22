Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-22T13:53:45+03:00

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В РязГМУ появились реалистичные роботы, имитирующие практически любое состояние человека от здоровья до редких патологий. Об этом нашему изданию сообщила начальник Центра симуляционного обучения и аккредитации специалистов РязГМУ Елена Танишина.

Минздрав России только за последнее время выделил более 100 миллионов рублей на закупку новейшего оборудования для усовершенствования процессов подготовки врачей. Первые подобные устройства появились в РязГМУ еще в 2012 году. Среди них многофункциональные роботы, симулятор роженицы и детей разного возраста. Сейчас высокотехнологичных систем в стенах Центра более тридцати.

- При использовании симуляторов мы повышаем профессиональный уровень будущих медиков и практикующих врачей без риска для пациента, При этом отрабатываются редкие навыки, применяемые в критических ситуациях, и не встречающиеся в рутинной работе, - подчеркнула Елена Танишина.

Также в Центре есть роботы-симуляторы и виртуальные пациенты, предназначенные для конкретных специальностей: врачей скорой помощи, терапевтов, ортопедов и травматологов, хирургов, акушеров-гинекологов и диагностов. В частности, ординаторы и врачи могут отрабатывать навыки по оперативным вмешательствам на колене и плечевом суставе, внутренних органах и сосудах.

ИСТОЧНИК KP.RU