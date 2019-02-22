Рязанскую колонию посетили ревизоры

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-22T15:04:46+03:00

В ИК №6 побывали представители прокуратуры и общественных организаций

Изменить размер текста: A A

Исправительную колонию №6 посетили представители прокуратуры, общественной наблюдательной комиссии при УФСИН и уполномоченный по правам человека в Рязанской области.

Во время проверки комиссия побывала в жилой зоне, в карантине и медицинской части учреждения.

- В отрядах ревизоры оценили ремонт помещений, а в столовой – хорошее качество пищи, приготовленной на обед для осужденных, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В конце визита состоялся личный прием. Осужденные интересовались вопросами, связанными с подачей документов для перевода в колонию-поселение и на условно-досрочное освобождение.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU