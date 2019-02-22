2019-02-22T15:04:46+03:00
Общество

Рязанскую колонию посетили ревизоры

В ИК №6 побывали представители прокуратуры и общественных организаций
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Исправительную колонию №6 посетили представители прокуратуры, общественной наблюдательной комиссии при УФСИН и уполномоченный по правам человека в Рязанской области.

Во время проверки комиссия побывала в жилой зоне, в карантине и медицинской части учреждения.

- В отрядах ревизоры оценили ремонт помещений, а в столовой – хорошее качество пищи, приготовленной на обед для осужденных, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В конце визита состоялся личный прием. Осужденные интересовались вопросами, связанными с подачей документов для перевода в колонию-поселение и на условно-досрочное освобождение.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов
Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар
В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев
Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения
Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена
В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину