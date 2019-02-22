В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-22T13:14:29+03:00

Гости из Абхазии залезли в его автомобиль и вытащили оттуда кошелек

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В Рязани задержали двух граждан Абхазии. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, приезжие 33 и 36 лет совершили кражу из автомобиля Toyota Land Cruiser.

Потерпевший, припарковав машину возле дома, отошел по делам, а через какое-то время сработала сигнализация. Вернувшись, автовладелец увидел, что стекло разбито, а оставленный на заднем сидении кошелек пропал вместе с деньгами и банковской картой. Там же хранилась записка с пин-кодом карты. Преступники не преминули воспользоваться таким «подарком» и сняли со счета 100 тысяч рублей.

Оперативники узнали, кто недавно заезжал во двор и мог наблюдать за рязанцем. В итоге передвижения подозрительного автомобиля отследили по городским видеокамерам и задержали подозреваемых, младший из которых, как оказалось, судим за аналогичное преступление. Часть денег они успели потратить, остальное у них изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU