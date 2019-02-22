2019-02-22T13:14:29+03:00
Происшествия

В Рязани обворовали мужчину, хранившего вместе с банковской картой записку с пин-кодом

Гости из Абхазии залезли в его автомобиль и вытащили оттуда кошелек
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани задержали двух граждан Абхазии. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, приезжие 33 и 36 лет совершили кражу из автомобиля Toyota Land Cruiser.

Потерпевший, припарковав машину возле дома, отошел по делам, а через какое-то время сработала сигнализация. Вернувшись, автовладелец увидел, что стекло разбито, а оставленный на заднем сидении кошелек пропал вместе с деньгами и банковской картой. Там же хранилась записка с пин-кодом карты. Преступники не преминули воспользоваться таким «подарком» и сняли со счета 100 тысяч рублей.

Оперативники узнали, кто недавно заезжал во двор и мог наблюдать за рязанцем. В итоге передвижения подозрительного автомобиля отследили по городским видеокамерам и задержали подозреваемых, младший из которых, как оказалось, судим за аналогичное преступление. Часть денег они успели потратить, остальное у них изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани нарушающих расписание перевозчиков грозят снимать с маршрутов
Столкновение Toyota Land Cruiser и грузовика на рязанской трассе унесло две человеческие жизни
Рязанский 18-летний юноша в одиночку потушил пожар
В День защитника Отечества нас ждет по-настоящему морозное утро
В день памяти блаженной Любови Рязанской горожане почтили память святой
Рязанскую колонию посетили ревизоры
«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов
В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев
Не навреди: рязанские студенты и врачи практикуются на симуляторах нового поколения
Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину