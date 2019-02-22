Борис Титов рассматривает кандидатуру нового рязанского бизнес-омбудсмена

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-22T14:35:37+03:00

Между тем экс-уполномоченный Егор Бурцев судится с региональным правительством

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Документы с кандидатурой Михаила Пронина на должность бизнес-омбудсмена Рязанской области поступили в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ. Об этом сообщает региональное отделение общественной организации «Деловая Россия». Теперь от решения Бориса Титова зависит, насколько быстро в Рязани появится новый омбудсмен.

Между тем Егор Бурцев, полномочия которого были досрочно прекращены 20 декабря минувшего года, обратился с исковым заявлением в Советский районный суд.

- Я хочу, чтобы необоснованное решение о досрочном прекращении моих полномочий признали незаконным. В силу закона в иске указано требование о восстановлении меня на работе и компенсации за период вынужденного прогула, - рассказал Егор Бурцев корреспонденту «КП»

Ответчиком выступает правительство Рязанской области. Предварительное судебное заседание назначено на 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU