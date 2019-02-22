В группу контактов с заболевшими корью входят больше 10 тысяч рязанцев

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-22T14:10:46+03:00

Всего 4 заболевших из 51 находятся в больнице - остальные отказались от госпитализации по религиозным убеждениям

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22 февраля в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области прошел брифинг по ситуации с заболеваемостью корью в регионе. Напомним, по данным ведомства на 20 февраля, недуг диагностировали у 51 человека.

Как рассказал «Комсомолке» источник в системе здравоохранения, все они принадлежат к одной церкви и игнорируют вакцинацию из-за религиозных убеждений. Эту информацию подтвердила и начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Ирина Котова, причем, по ее словам, больные отказываются не только от прививок, но и от госпитализации - в больницах находятся только четверо из них.

- Очаги заболеваемости регистрируются как в семьях, так и в образовательных учреждениях. В настоящее время в процесс втянуты несколько школ, две музыкальные школы, колледжи, - отметила Котова.

По ее словам, в общей сложности в группу контактных лиц, которые потенциально могли быть инфицированы, входят до 10,5 тысячи человек - им уделяется повышенное внимание, проводится иммунизация.

ИСТОЧНИК KP.RU