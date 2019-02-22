2019-02-22T12:17:02+03:00
Недвижимость

Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет

Вернут электричество к пяти вечера
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Днем в пятницу, 22 февраля, в центре Рязани отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации. Это необходимо для работ по опиловке аварийных деревьев, уточняют в управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

С 14.00 до 17:00 света не будет на улице Павлова в домах: 17, 15, 15 корп. 3,13, 11,11 корп. 1, 11 корп. 2 и 11 корп. 3.

Холодную воду в этот же день отключили на трех улицах. В Октябрьском городке ХВС не будет до 16.00 (в домах 21, 36, 37 и 38).

До трех часов дня холодной воды нет на улице Песоченской (дома 12, 14, 16 и 18) и в доме №9 по Васильевскому переулку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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