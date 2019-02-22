23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-22T11:32:22+03:00

Остальные 18 в этот день закроют

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В ближайшую субботу, 23 февраля, в Рязани 18 из 24 пунктов приема платежей КВЦ работать не будут.

Как сообщается на сайте этого муниципального предприятия, шесть открытых пунктов примут платежи по следующим адресам и графикам:

– улица Станкозаводская, д.27 – офис КВЦ: с 8.00 до 16.40

– улица Татарская, д.95 – ТД «Полетаевский 2»: с 10.10 до 18.40

– улица Советской Армии, д.13А – магазин «Дикси»: с 10.00 до 18.20

– улица Новаторов, д.2, корп. 7 – ТД «Московский»: с 9.40 до 18.15

– улица Горького, д.11 – центр приема платежей КВЦ: с 11.00 до 18.50

– улица Маяковского, д.111– центр приема платежей КВЦ: с 9.00 до 16.00

В Касимове в субботу будет открыт пункт на улице Советской, д.11 – в ТЦ «Кротберс»: время работы с 9.00 до 14.00.

Полный перечень пунктов приема платежей КВЦ и графики их работы здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU