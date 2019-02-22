2019-02-22T11:32:22+03:00
Общество

23 февраля в Рязани будут работать только шесть пунктов КВЦ

Остальные 18 в этот день закроют
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшую субботу, 23 февраля, в Рязани 18 из 24 пунктов приема платежей КВЦ работать не будут.

Как сообщается на сайте этого муниципального предприятия, шесть открытых пунктов примут платежи по следующим адресам и графикам:

– улица Станкозаводская, д.27 – офис КВЦ: с 8.00 до 16.40

– улица Татарская, д.95 – ТД «Полетаевский 2»: с 10.10 до 18.40

– улица Советской Армии, д.13А – магазин «Дикси»: с 10.00 до 18.20

– улица Новаторов, д.2, корп. 7 – ТД «Московский»: с 9.40 до 18.15

– улица Горького, д.11 – центр приема платежей КВЦ: с 11.00 до 18.50

– улица Маяковского, д.111– центр приема платежей КВЦ: с 9.00 до 16.00

В Касимове в субботу будет открыт пункт на улице Советской, д.11 – в ТЦ «Кротберс»: время работы с 9.00 до 14.00.

Полный перечень пунктов приема платежей КВЦ и графики их работы здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Днем в пятницу в восьми домах в центре Рязани отключат свет
Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса
В «метельный четверг» на рязанской дороге легковушку занесло на ограждение
Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда
На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину
На рязанских участках федеральных трасс открыли движение
Рязанцы, изрезавшие и обокравшие мужчину, предстанут перед судом
Еще на одной дороге в Рязанской области из-за непогоды остановили движение большегрузов и автобусов
На пожаре в Рязани погибли два человека
В Рязанской области из-за непогоды закрыли движение по федеральной трассе для автобусов и грузовиков
Снегопад спровоцировал в Рязани огромные пробки
Водителю фуры, проломившей череп рязанскому дорожному рабочему, вынесли приговор
Школы Рязанской области получили 8 новых автобусов
У пьяного рязанского водителя уровень алкоголя оказался на уровне «камикадзе за баранкой»
На Рязань обрушилась метель
Казна Рязани активно худеет после штрафов за плохие дороги: суммы только растут
26-летняя рязанка ударила ножом парня и попала в артерию
В рязанском селе, на родине архимандрита Кирилла (Павлова), почтили его память
Полмиллиарда рублей и 230 работников: чиновники рассказали, что нужно для нормальной уборки Рязани
С банковской карты рязанской пенсионерки сняли 160 тысяч
Желая выгородить наркоторговца, рязанец дал ложные показания
В Рязани народные избранники начали бороться с утечками информации в народ
Под Рязанью для дороги нового логистического центра заливают бетонные плиты
В выходные пройдет открытый зимний чемпионат Рязанской области по автокроссу
После расследования ФСБ осудили бывшую сотрудницу рязанского Роспотребнадзора