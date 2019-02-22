2019-02-22T10:02:00+03:00
Происшествия

На льду рязанской реки обнаружили убитую женщину

Подозреваемого задержали по «горячим следам»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Вечером 18 февраля на льду реки Оки неподалеку от касимовского поселка Сосновка местные жители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Касимовский МСО СКР по Рязанской области возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

Погибшей оказалась 35-летняя жительница поселка Елатьма. Вскоре благодаря грамотным оперативно-розыскным мероприятиям удалось выйти и на след подозреваемого – 28-летнего жителя села Новая деревня Касимовского района.

Выяснилось, что в ночь на 18 февраля между ранее знакомыми мужчиной и женщиной произошла ссора. Представитель сильного пола начал душить женщину, а затем ударил ее в лицо. Потерпевшая потеряла сознание и упала. Мужчина оттащил ее тело на реку и скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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