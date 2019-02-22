2019-02-22T09:42:55+03:00
Авто

На рязанских участках федеральных трасс открыли движение

Ограничения вводили из-за снегопада
Мария БЛИНОВА
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По информации же пользователя группы «Подслушано у водителей Рязани», в Пронском районе люди стоят в пробке с 3 часов ночи. Фото опубликовано ВКонтакте в 9.30 в пятницу.По информации же пользователя группы «Подслушано у водителей Рязани», в Пронском районе люди стоят в пробке с 3 часов ночи. Фото опубликовано ВКонтакте в 9.30 в пятницу.
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Вечером четверга, 21 февраля, на Рязанскую область обрушился сильный снегопад и в облцентре транспорт практически встал. В шесть вечера на участке федеральной трассы М5 «Урал» – с 163 по 207 километр – закрыли движение грузовых автомобилей и маршрутных транспортных средств.

Позже из-за снижения видимости до 200 метров проезд для грузовиков и автобусов закрыли на федеральной дороге Р-22 «Каспий» – с 200 по 270 км. Это Михайловский, Пронский и Скопинский районы.

В ночь на 22 февраля в 1 час 30 минут движение по «Каспию» открыли полностью, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По информации ФКУ Поволжуправтодор, трассу М5 «Урал» открыли для всего транспорта только утром в пятницу – в 6 часов 30 минут.

Тем времени пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» пишет, что в Пронском районе люди стоят в пробке с 3 часов ночи. Запись рязанец сделал в 9.30 утра.

Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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