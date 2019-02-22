2019-02-22T08:58:29+03:00
Происшествия

Рязанцы, изрезавшие и обокравшие мужчину, предстанут перед судом

Жертвой стал хозяин квартиры, который всего-навсего хотел выпроводить гостей
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани передали в суд дело двух мужчин, которых обвиняют в смерти человека и краже. Об этом сообщили в прокуратуре Московского района, утверждавшей обвинительное заключение.

Из материалов дела следует, что преступление произошло 7 ноября 2018 года. Жертвой стал рязанец, который устроил попойку у себя квартире, и в какой-то момент решил выпроводить гостей, чтобы лечь спать. Последние уходить не спешили, а выяснение отношений закончилось тем, что один из собутыльников отправил хозяина в нокаут.

Второй гость в это время зачем-то схватился за ножницы и 10 ударами изрезал поверженному ноги, повредив артерии. В результате потерпевший, потеряв много крови, скончался.

Вдобавок мужчины, решив не уходить с пустыми руками, прихватили с собой кое-какое имущество убитого. Вскоре они предстанут перед Московским районным судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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