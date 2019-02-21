Еще на одной дороге в Рязанской области из-за непогоды остановили движение большегрузов и автобусов

21 Февр. 23:41 2019-02-21T23:47:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером 21 февраля стало известно, что из-за непогоды и снижения видимости (до 200 метров) ограничение на движение большегрузных автомобилей и автобусов введено и на федеральной автодороге Р-22 «Каспий». Речь идет об участке с 200 по 270 километры на территории Михайловского, Пронского и Скопинского районов.

В настоящее время на обозначенном участке работают 12 единиц спецтехники - сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В тоже время пресс-служба МЧС по Рязанской области констатирует, что аналогичные ограничения на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Рыбновского и Рязанского районов продлены до 8.00 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU