На пожаре в Рязани погибли два человека

СЕГОДНЯ 20:48 2019-02-21T20:55:45+03:00

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В четверг, 21 февраля, в 16.42 на пульт дежурного единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном доме №35 по улице Орсовская (частный сектор в районе платформы «Лагерный»). На пожар были направлены пять автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В 17.14 пламя удалось локализовать, в 17.38 - потушить. Огонь сильно повредил дом размером 8 на 8 метров. При разборе завалов пожарные обнаружили тела двух человек, личности их устанавливаются.

СКР по данному факту проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU