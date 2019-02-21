В Рязанской области из-за непогоды закрыли движение по федеральной трассе для автобусов и грузовиков

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-21T19:17:50+03:00

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

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В Рязанской области в четверг, 21 февраля, с 18.00 до 23.00 из-за сильного снегопада закрыто движение для грузовых автомобилей и маршрутных транспортных средств по федеральной трассе М5 «Урал». Речь идет об участке со 163 по 207 километр.

В настоящее время на расчистку и обработку данного участка брошены 19 единиц спецтехники. Ведется круглосуточное дежурство.

Время ограничения движения может быть продлено в зависимости от погодных условий.

ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать данную информацию при планировании поездок, а также проявить за рулем максимальную бдительность и аккуратность.

Также снегопад парализовал движение в самом областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU