2019-02-21T19:35:22+03:00
Происшествия

Снегопад спровоцировал в Рязани огромные пробки

Автомобильные заторы образовались в разных частях города и на всех окружных дорогах
Роман ДОРОФЕЕВ
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Карта "Яндекс-пробки". 18.30.Карта "Яндекс-пробки". 18.30.
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Днем в четверг, 21 февраля, в Рязань пришел снегопад. Непогода почти сразу внесла коррективы в дорожные условия. Информация о ДТП и проблемах с движением на улицах стала поступать из разных точек областного центра.

«На подъеме на улицу Советской Армии буксует фура – движение перекрыто; Северная окружная стоит из-за аварии; на съезде с улицы Новой (перед поворотом на Кальное) паровозиком столкнулись две легковушки, два автобуса и один микроавтобус; около ТЦ «Лента» не разъехались легковушка и автобус» - писали в интернете пользователи соцсетей.

Автомобильные заторы образовались в разных частях дорога и на всех окружных дорогах. Учитывайте это при планировании своих маршрутов.

Из-за снегопада на участке федеральной трассы в Рязанской области остановили движение грузовиков и автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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