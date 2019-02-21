Снегопад спровоцировал в Рязани огромные пробки
Днем в четверг, 21 февраля, в Рязань пришел снегопад. Непогода почти сразу внесла коррективы в дорожные условия. Информация о ДТП и проблемах с движением на улицах стала поступать из разных точек областного центра.
«На подъеме на улицу Советской Армии буксует фура – движение перекрыто; Северная окружная стоит из-за аварии; на съезде с улицы Новой (перед поворотом на Кальное) паровозиком столкнулись две легковушки, два автобуса и один микроавтобус; около ТЦ «Лента» не разъехались легковушка и автобус» - писали в интернете пользователи соцсетей.
Автомобильные заторы образовались в разных частях дорога и на всех окружных дорогах. Учитывайте это при планировании своих маршрутов.
Из-за снегопада на участке федеральной трассы в Рязанской области остановили движение грузовиков и автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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