2019-02-21T18:07:01+03:00
Происшествия

Водителю фуры, проломившей череп рязанскому дорожному рабочему, вынесли приговор

Грузовик снес два ограждения, одно из которых полетело еще в одного человека
Мария БЛИНОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Прокуратура Московского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении водителя Б., признанного виновным в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, авария произошла в конце июля на въезде в Рязань со стороны Москвы – на 182 км трассы М5 «Урал». Грузовик Iveco насмерть сбил 29-летнего рабочего, ремонтирующего дорогу. Официальные причины смерти: острая массивная кровопотеря из-за открытой черепно-мозговой травмы с разрушением костей черепа, частичной утратой головного мозга.

Помимо этого, фура снесла деревянный забор и металлическую стойку, последняя отлетела на 33-летнего рабочего. Он получил не опасные для жизни травмы.

Суд пришел к выводу, что все необходимые предупреждающие дорожные знаки на этом участке стояли. В аварии же виновен водитель грузовика, который, несмотря на хорошую видимость, слишком поздно начал торможение.

В итоге суд приговорил водителя к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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