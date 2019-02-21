У пьяного рязанского водителя уровень алкоголя оказался на уровне «камикадзе за баранкой»

СЕГОДНЯ 16:40 2019-02-21T18:23:52+03:00

За руль его больше не пустили

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Инспекторы областной Госавтоинспекции поймали очередного пьяного водителя. На этот раз – в Ряжске, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД.

Во время патрулирования райцентра на улице Энгельса полицейские увидели не вполне адекватную езду «Нивы». А остановив машину, обнаружили, что водитель пьян. После медицинского освидетельствования выяснилось, что у 43-летнего рязанца 0,537 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Согласно классификации специалистов, при таком количестве спиртного человек возбуждается, походка становится шаткой, а восприятие – искаженным. Если он еще и за рулем, то это уже «камикадзе за баранкой».

– Конфликты с полицией носят для пациента тяжелый характер, – говорится в определении специалистов.

В Ряжске, видимо, обошлось без конфликтов. Тем не менее, от управления автомобилем мужчину отстранили и протокол составили. Теперь его ждет штраф в 30 тысяч и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU