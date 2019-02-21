На Рязань обрушилась метель
Днем в четверг, 21 февраля, Главное управление МЧС по Рязанской области, со ссылкой на региональный гидрометцентр, опубликовало экстренное метеопредупреждение. В сообщении говорится, что 21-22 февраля в регионе ожидается снег, местами метель, а так же сильный ветер. Порывы последнего могут достигать 18 метров в секунду. Значительно ухудшиться видимость на дорогах - до одного километра и менее. Сохранится сильная гололедица, но теперь местами к ней добавятся снежные заносы.
Спасатели рекомендуют автолюбителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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