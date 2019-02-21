2019-02-21T16:55:42+03:00
Общество

Школы Рязанской области получили 8 новых автобусов

Торжественная церемония передачи ключей прошла во дворе правительства региона
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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21 февраля губернатор Рязанской области передал ключи от восьми школьных автобусов учителям. Новый транспорт направлен в образовательные организации Старожиловского, Михайловского, Путятинского, Рыбновского, Спасского, Касимовского, Клепиковского районов, а также Рязани.

- Вместе с педагогами ребята смогут чаще выезжать на олимпиады и экскурсии, посещать спортивные, культурно-массовые мероприятия в соседних районах и в областном центре. Мы продолжим работу по обновлению автопарка на школьных маршрутах, – цитирует Николая Любимова пресс-служба правительства региона.

В школы передали пять автобусов «ПАЗ», вмещающие 22 пассажира, и три «Газели», рассчитанные на 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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