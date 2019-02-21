Казна Рязани активно худеет после штрафов за плохие дороги: суммы только растут

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-21T15:30:21+03:00

Чиновников эти траты не волнуют – деньги на оплату идут не из их кармана, а из бюджета

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Из-за плохого состояния улично-дорожной сети региональное Управление ГИБДД с претензиями все чаще обращается к властям. Так, в январе этого года только за три недели Госавтоинспекция выдала собственникам дорог почти 150 предписаний, возбуждено 67 дел об административных правонарушениях.

Нередко такие дела заканчиваются штрафом. К примеру, в 2017 году из-за оплаты «дорожных» штрафов бюджет Рязани потерял 1 190 000 рублей. Сумма, мягко говоря, немаленькая.

Но, как стало известно «Комсомолке», год спустя она выросла… вдвое: за 2018-й расходы городской казны на штрафы вплотную приблизились к планке в 4 миллиона. И, судя по активности инспекторов, в наступившем году может быть побит и этот рекорд.

С расходами на ремонт эти суммы, конечно, не сравнить – латание обходится куда дороже. К примеру, в прошлом году на приведение в порядок улично-дорожной сети из бюджета Рязани потратили почти 60 миллионов, половина которых ушла на ямочный ремонт.

Проблема в том, что прок от него есть не всегда, и мы совсем недавно писали, почему: Контрольно-счетная палата Рязанской области опубликовала интереснейший отчет о проверке ведомств, в обязанности которых входит, в том числе, проверка состояния уже отремонтированных дорог.

Аудиторы проверили областной минтранс, горадминистрации Рязани, Касимова, Сасова, Рыбного и Ряжска. В итоге оказалось, что документов, которые должны регламентировать порядок контроля за подрядчиками – нет лишь в администрации Рязани. В остальных проверенных органах власти эти акты утверждены, однако в таком виде, что практически никто ни за что не отвечает.

Областной же минтранс, который должен проверять тот ремонт, что заказал именно он (в том числе в пределах Рязани), в своих внутренних документах обязанности по проверке вообще ни на кого не возложил.

А зачем? Ведь платить за косяки ремонтников все равно будут из бюджета. Потом же мы слышим стенания о том, что у нас казна скудная и хватает только на хлеб с водой. И на штрафы ГИБДД.

Материал «Комсомолки» об отдельной проверке областного минтранса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU