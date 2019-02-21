26-летняя рязанка ударила ножом парня и попала в артерию
В среду, 20 февраля, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Нахимова (Рязань) компания распивала спиртное. В гости к 27-летнему парню зашла 26-летняя девушка со своим парнем. Между молодыми людьми произошла ссора. Заступаясь за своего возлюбленного, девушка ударила мужчину ножом в ногу. Удар пришелся в артерию. Потерпевшего попытались спасти, но тщетно – он скончался от потери крови.
Железнодорожный МСО города Рязань СКР по Рязанской области, возбудил в отношении 26-летней девушки уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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