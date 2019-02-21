В рязанском селе, на родине архимандрита Кирилла (Павлова), почтили его память
Именно в этом храме крестили известного во всем православном мире старца
В памятную дату в храме прошло богослужение. Фото: сайт Рязанской епархии.
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20 февраля – особенная дата для храма Рождества Богородицы села Маково Михайловского района. Два года назад именно в этот день в Переделкино после продолжительной болезни на 98-м году отошел в мир иной известный всем русским православным верующим архимандрит Кирилл (Павлов).
Он принимал исповедь (был духовником) в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, патриарха Алексия II, у видных политиков и бизнесменов. Будущего архимандрита, уроженца села Маковские выселки, крестили именно в этой церкви – Рождества Богородицы. Этот факт подчеркивает сайт Рязанской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU