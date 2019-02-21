Полмиллиарда рублей и 230 работников: чиновники рассказали, что нужно для нормальной уборки Рязани

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-21T15:06:25+03:00

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По оценке управления благоустройства города, для качественной и своевременной уборки Рязани профильному муниципальному учреждению нужны 450 миллионов рублей и 231 новый сотрудник. Об этом говорится в ответе на вопрос одного из депутатов Рязанской городской Думы, который оказался в распоряжении «Комсомольской правды».

По информации чиновников, «Дирекции благоустройства города» дополнительно необходимо 130 водителей, 50 уборщиков, 51 рабочий зеленого хозяйства и, наконец, 87 единиц новой техники.

Также уточняется, что привлечение сторонних организаций может снизить упомянутую выше сумму до 380 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU