С банковской карты рязанской пенсионерки сняли 160 тысяч
Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты рязанской пенсионерки. 60-летняя женщина потеряла эту карту, а когда пришла в банк для ее восстановления, то узнала, что со счета уже снято 160 тысяч рублей.
- На оборотной стороне карты пострадавшая написала пин-код, и злоумышленнику, нашедшему карту, не составило труда ей воспользоваться, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники выяснили, что деньги снимались с разных банкоматов. По камерам, установленным на них, удалось установить, что к преступлению причастен ранее судимый за кражу и грабеж 22-летний рязанец.
Полицейские разыскали и задержали парня. Деньги он успел потратить и теперь ему предстоит полностью возместить ущерб пострадавшей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU