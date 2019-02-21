С банковской карты рязанской пенсионерки сняли 160 тысяч

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-21T14:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег с банковской карты рязанской пенсионерки. 60-летняя женщина потеряла эту карту, а когда пришла в банк для ее восстановления, то узнала, что со счета уже снято 160 тысяч рублей.

- На оборотной стороне карты пострадавшая написала пин-код, и злоумышленнику, нашедшему карту, не составило труда ей воспользоваться, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что деньги снимались с разных банкоматов. По камерам, установленным на них, удалось установить, что к преступлению причастен ранее судимый за кражу и грабеж 22-летний рязанец.

Полицейские разыскали и задержали парня. Деньги он успел потратить и теперь ему предстоит полностью возместить ущерб пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU