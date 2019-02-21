В Рязани народные избранники начали бороться с утечками информации в народ

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-21T13:41:42+03:00

Планируется закрывать некоторые заседания комитетов гордумы и запретить депутатам разглашать содержимое документов до их обсуждения

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Рязанская городская Дума (а точнее значительная часть депутатов) хочет закрепить за собой право проводить закрытые заседания комитетов. Пока официально у народных избранников есть возможность отгородиться от общественности только на заседаниях самой думы, а не ее рабочих органов.

- Это необходимо для рассмотрения вопросов, содержащих информацию с ограниченным доступом. Например, такая ситуация может возникнуть при утверждении Генерального плана города, - пишет пресс-служба представительного органа власти.

Какие секреты у депутатов есть от собственных избирателей, тем более при утверждении публичного Генплана, в РГД уточнять не стали.

Еще одним «нововведением» должен стать запрет для законодателей разглашать содержимое различных документов до их обсуждения на заседаниях. Видимо, некоторые депутаты, которые стараются доводить информацию до широкой общественности и быть максимально открытыми, кому-то очень мешают…

Обоснования при этом весьма неоднозначны:

- Мы стремимся к прозрачности и открытости – все заседания комитетов доступны для прессы. Деятельность Думы активно освещается в социальных сетях, выкладываются видео с заседаний, чтобы избежать искажения информации, - заявила председатель РГД Юлия Рокотянская.

Отметим, что полных видеозаписей заседаний нам не удалось найти ни на сайте rgdrzn.ru, ни в официальной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU