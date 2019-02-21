2019-02-21T13:20:26+03:00
Недвижимость

Под Рязанью для дороги нового логистического центра заливают бетонные плиты

Огромный объект возводится в Рыбновском районе
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Группа компаний VELLCOM group.Фото: Пресс-служба Группа компаний VELLCOM group.
Изменить размер текста:

В начале февраля на строительной площадке будущего распределительного центра для X-5 Retail group проходили съемки интервью губернатора Рязанской области Николая Любимоваматериал об инвестиционном климате в регионе готовился в преддверии Сочинского форума. Мы решили узнать, как на столь масштабной стройке дела обстоят сейчас.

Напомним, огромный объект для одного из крупнейших ритейлеров страны возводят в Рыбновском районе. Инвестиции в проект – более 1 миллиарда рублей.

Распределительный центр создает Группа компаний VELLCOM group, которая планирует сдать его грядущим летом. Сейчас здесь уже засыпают траншею с проложенными коммуникациями и параллельно обустраивают подъездные пути.

У логистического центра повышенные требования к качеству проезжей части: ежедневно дорожное покрытие будет подвергаться многотонным нагрузкам, и для зоны разгрузки необходима особая подготовка. Потому для большей надежности под основание дороги здесь заливают целые бетонные плиты.

Как рассказали в компании, весной особое внимание уделят благоустройству: сделают газоны и высадят деревья, завезут специальный растительный грунт.

Фото: Пресс-служба Группа компаний VELLCOM group.

Фото: Пресс-служба Группа компаний VELLCOM group.

Фото: Пресс-служба Группа компаний VELLCOM group.

Фото: Пресс-служба Группа компаний VELLCOM group.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С банковской карты рязанской пенсионерки сняли 160 тысяч
Желая выгородить наркоторговца, рязанец дал ложные показания
В Рязани народные избранники начали бороться с утечками информации в народ
В выходные пройдет открытый зимний чемпионат Рязанской области по автокроссу
После расследования ФСБ осудили бывшую сотрудницу рязанского Роспотребнадзора
В рязанской глубинке именинник залез в дом односельчанина и в магазин
В Рязанскую область вернется зимняя погода
На дороге Рязань – Спас-Клепики Lada Granta врезалась в лесовоз
Циничные рязанские «газовщики» обокрали 94-летнего ветерана войны (видео)
Скачок заболеваемости корью в Рязани произошел из-за отказов от прививок
На пожаре в рязанском селе Важное пострадала пожилая женщина
В Рязани пройдет 40 мероприятий, посвященных Масленице
Рязанцы взыскивают большие суммы после ДТП с обрывом троллейбусных проводов
У рязанской «Теплосети» сменился руководитель
Рязанец грудью встал на защиту от соседей и полиции земельного участка матери
Мокрый снег с порывистым ветром покидать Рязанскую область пока не планируют
Сдать на переработку использованные батарейки можно в двух ТЦ Рязани
В рязанском райцентре Ford Focus сбил 81-летнюю женщину
Туляк-рецидивист ограбил дом рязанской пенсионерки
Подозреваемый в жестоком убийстве пожилой пары в рязанском Сасове признал вину (фото)
Дело о смертельном ДТП с тюбингом у рязанской «Ленты» направлено в суд
Сочувствующий нацистам молодой рязанец попал под следствие
Видеокамера зафиксировала момент аварии у рязанского ТРЦ «Премьер»
В рязанской школе преподавал разнорабочий с поддельным дипломом физрука
К числу транспортных льготников в Рязани добавят еще одну категорию горожан