Под Рязанью для дороги нового логистического центра заливают бетонные плиты

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-21T13:20:26+03:00

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В начале февраля на строительной площадке будущего распределительного центра для X-5 Retail group проходили съемки интервью губернатора Рязанской области Николая Любимова – материал об инвестиционном климате в регионе готовился в преддверии Сочинского форума. Мы решили узнать, как на столь масштабной стройке дела обстоят сейчас.

Напомним, огромный объект для одного из крупнейших ритейлеров страны возводят в Рыбновском районе. Инвестиции в проект – более 1 миллиарда рублей.

Распределительный центр создает Группа компаний VELLCOM group, которая планирует сдать его грядущим летом. Сейчас здесь уже засыпают траншею с проложенными коммуникациями и параллельно обустраивают подъездные пути.

У логистического центра повышенные требования к качеству проезжей части: ежедневно дорожное покрытие будет подвергаться многотонным нагрузкам, и для зоны разгрузки необходима особая подготовка. Потому для большей надежности под основание дороги здесь заливают целые бетонные плиты.

Как рассказали в компании, весной особое внимание уделят благоустройству: сделают газоны и высадят деревья, завезут специальный растительный грунт.

Фото: Пресс-служба Группа компаний VELLCOM group.

Фото: Пресс-служба Группа компаний VELLCOM group.

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ИСТОЧНИК KP.RU