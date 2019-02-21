2019-02-21T12:40:36+03:00
Спорт

В выходные пройдет открытый зимний чемпионат Рязанской области по автокроссу

Соревнования примет трасса «Семеновская» Рязанского района
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные 23-24 февраля на трассе «Семеновская» под Рязанью пройдет традиционный зимний автокросс «Русская зима». В этом году соревнования лишены официального статуса Российской автомобильной федерации, но зато преобразилась в открытый чемпионат Рязанской области.

Предполагается, что на трассу выйдут участники в грузовых и легковых дисциплинах, а также на специальных автомобилях «багги». В некоторых зачетных группа участников может быть немного.

Согласно опубликованному регламенту, в субботу, 23 февраля, заезды начнутся с 11.00. Правда, в 12.10 судьи уйдут на 50-минутный технический перерыв. В воскресенье, 24 февраля, в 10.10 состоится торжественное открытие соревнований, а в 10.30 начнутся финальные заезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С банковской карты рязанской пенсионерки сняли 160 тысяч
Желая выгородить наркоторговца, рязанец дал ложные показания
В Рязани народные избранники начали бороться с утечками информации в народ
Под Рязанью для дороги нового логистического центра заливают бетонные плиты
После расследования ФСБ осудили бывшую сотрудницу рязанского Роспотребнадзора
В рязанской глубинке именинник залез в дом односельчанина и в магазин
В Рязанскую область вернется зимняя погода
На дороге Рязань – Спас-Клепики Lada Granta врезалась в лесовоз
Циничные рязанские «газовщики» обокрали 94-летнего ветерана войны (видео)
Скачок заболеваемости корью в Рязани произошел из-за отказов от прививок
На пожаре в рязанском селе Важное пострадала пожилая женщина
В Рязани пройдет 40 мероприятий, посвященных Масленице
Рязанцы взыскивают большие суммы после ДТП с обрывом троллейбусных проводов
У рязанской «Теплосети» сменился руководитель
Рязанец грудью встал на защиту от соседей и полиции земельного участка матери
Мокрый снег с порывистым ветром покидать Рязанскую область пока не планируют
Сдать на переработку использованные батарейки можно в двух ТЦ Рязани
В рязанском райцентре Ford Focus сбил 81-летнюю женщину
Туляк-рецидивист ограбил дом рязанской пенсионерки
Подозреваемый в жестоком убийстве пожилой пары в рязанском Сасове признал вину (фото)
Дело о смертельном ДТП с тюбингом у рязанской «Ленты» направлено в суд
Сочувствующий нацистам молодой рязанец попал под следствие
Видеокамера зафиксировала момент аварии у рязанского ТРЦ «Премьер»
В рязанской школе преподавал разнорабочий с поддельным дипломом физрука
К числу транспортных льготников в Рязани добавят еще одну категорию горожан