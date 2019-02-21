В выходные пройдет открытый зимний чемпионат Рязанской области по автокроссу

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-21T12:40:36+03:00

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В ближайшие выходные 23-24 февраля на трассе «Семеновская» под Рязанью пройдет традиционный зимний автокросс «Русская зима». В этом году соревнования лишены официального статуса Российской автомобильной федерации, но зато преобразилась в открытый чемпионат Рязанской области.

Предполагается, что на трассу выйдут участники в грузовых и легковых дисциплинах, а также на специальных автомобилях «багги». В некоторых зачетных группа участников может быть немного.

Согласно опубликованному регламенту, в субботу, 23 февраля, заезды начнутся с 11.00. Правда, в 12.10 судьи уйдут на 50-минутный технический перерыв. В воскресенье, 24 февраля, в 10.10 состоится торжественное открытие соревнований, а в 10.30 начнутся финальные заезды.

ИСТОЧНИК KP.RU