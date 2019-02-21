Желая выгородить наркоторговца, рязанец дал ложные показания

СЕГОДНЯ 13:48 2019-02-21T14:09:11+03:00

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Милославский районный суд признал виновным местного жителя, давшего заведомо ложные показания. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Мужчина участвовал в качестве понятого по уголовному делу о сбыте наркотических средств. При рассмотрении дела в суде он был свидетелем. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, мужчина все равно соврал, желая таким образом выгородить подсудимого.

Но наркоторговцу это не помогло: поняв, что свидетель врет, судья счел эти показания надуманными и все равно отправил подсудимого в исправительную колонию.

Лжесвидетеля судили отдельно, он признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. За вранье его наказали штрафом – 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU