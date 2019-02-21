2019-02-21T12:41:13+03:00
Происшествия

После расследования ФСБ осудили бывшую сотрудницу рязанского Роспотребнадзора

Доказано два случая мошенничества, проведенных в паре с подельницей
Мария БЛИНОВА
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Прокуратура Рязанской области поддержала гособвинение по делу о коррупции, сообщает пресс-служба надзорного органа. За мошенничество, совершенное в сговоре, в особо крупном размере и с использованием служебного положения, осудили бывшую начальницу отдела юридического обеспечения регионального Управления Роспотребнадзора.

В октябре 2013 года Ю. уговорила директора одного из гипермаркетов Рязани заключить договор с указанной ею фирмой: контора якобы проводит производственный контроль, в том числе лабораторные исследования продуктов, продовольственного сырья и воды. По совместительству предприятие принадлежит знакомой чиновнице – рязанке Ч.

Позже, без проведения какого-либо контроля, Ю. делала и отдавала директору гипермаркета поддельные протоколы лабораторных испытаний. За якобы выполненные исследования Ю. и Ч. получили около 1,5 млн. рублей.

Кроме этого с июля 2014 года по апрель 2015-го действуя по такой же схеме дамы «заработали» еще 400 тысяч – их отдала одна из крупных торговых сетей города.

Расследованием уголовных дел занималось региональное Управление ФСБ. Ю. признала свою вину и полностью возместила ущерб торговым предприятиям.

Суд признал экс-чиновницу виновной и назначил наказание – 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, плюс штраф в 55 тысяч рублей.

Ее подельница получила почти 3 года условно со штрафом в 45 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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