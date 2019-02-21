В Рязанскую область вернется зимняя погода

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-21T11:20:52+03:00

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Утром в четверг, 21 февраля, пресс-служба МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, сообщила о понижении среднесуточной температуры по сравнению с предыдущими днями на 5 градусов по Цельсию. Спасатели просят учитывать этот факт, выходя из дома.

В четверг днем пойдет мокрый снег, ночью температура опустится к отметке минус 10 градусов по Цельсию. В пятницу, субботу дневные температуры будет держаться в районе отметки минус 7 градусов по Цельсию. Давление повысится до показателя 756 мм. рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU