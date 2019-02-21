В рязанской глубинке именинник залез в дом односельчанина и в магазин

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-21T11:46:20+03:00

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Полицейские раскрыли двойную кражу, совершенную из частного дома и продуктового магазина в селе Сасыкино Шиловского района.

Первым в дежурную часть обратился местный 45-летний житель, из дома которого кто-то украл новые кроссовки и верхнюю одежду. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что из сарая исчез еще и велосипед.

- Позже оперативникам стало известно, что неподалеку освободившийся недавно из колонии молодой человек праздновал 24-летие. Парня судили за кражу, поэтому он стал одним из подозреваемых, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Затем к стражам правопорядка обратилась владелица продуктового магазина: кто-то пробрался через окно в торговую точку и похитил алкоголь, сигареты и мясные консервы. Просмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники поняли, что к краже из магазина причастен именно именинник.

На допросе парень сообщил, что вначале побывал в доме односельчанина, а затем направился в магазин. Возбуждено уголовное дела по статье «Кража с проникновением в помещение либо иное хранилище».

ИСТОЧНИК KP.RU