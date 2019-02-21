На дороге Рязань – Спас-Клепики Lada Granta врезалась в лесовоз

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-21T10:52:34+03:00

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В среду, 20 февраля, в восемь часов вечера на 35-м километре автодороги Спас-Клепики – Рязань произошло серьезное ДТП. 49-летний житель Подмосковья, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и врезался в лесовоз Freightliner. Грузовым автомобилем управлял 42-летний житель Касимовского района.

В результате происшествия 44-летняя пассажирка Lada Granta получила травмы – ей оказывали медицинскую помощь.

Фото с места ДТП.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал один человек. Также зафиксировано 22 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны три нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU