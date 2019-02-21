2019-02-21T10:16:35+03:00
Происшествия

Циничные рязанские «газовщики» обокрали 94-летнего ветерана войны (видео)

Конверт с деньгами один из них вытащил из пиджака с наградами за бои Великой Отечественной
Иван АНТОНОВ
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Двое мужчин встретили пожилую жительницу Новомичуринска возле подъезда и заявили, что им необходимо осмотреть газовое оборудование. Пенсионерка поверила им и впустила в дом.

Один из якобы газовщиков отвлек внимание хозяйки: осмотрел плиту на кухне и попросил женщину написать заявление. В это время его напарник зашел в комнату, в которой находился ее муж, 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, и вытащил из кармана пиджака с наградами конверт с деньгами. Так трактует ход событий пресс-служба регионального УМВД.

Заметив пропажу, супруга обратилась в полицию. Отметим, что потерпевший служил на фронте разведчиком-связистом, воевал в Прибалтике и Белоруссии, закончил войну в Берлине, где расписался на рейхстаге. Раскрытие этого циничного преступления стало делом чести для сотрудников полиции.

В ходе опроса хозяев и обхода соседей оперативники установили приметы «газовщиков», а также автомобиль, на котором они скрылись. Вскоре в Скопинском районе Рязанской области их нашли. Один из них, 53-летний житель города Михайлова, ранее судимый и находящийся в федеральном розыске за аналогичное преступление, задержан. С 51-летнего жителя Рязанского района взята подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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