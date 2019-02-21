На пожаре в рязанском селе Важное пострадала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-21T09:29:16+03:00

Она жива, но попала в больницу

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В среду, 20 февраля в 9 часов 33 минуты на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Важное Шацкого района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Здесь загорелся деревянный дом. На место выехали два пожарных автомобиля, шесть сотрудников Государственной противопожарной службы.

В итоге дом поврежден огнем. Пострадал и человек: как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе спасателей, женщина 1936 года рождения отправлена в больницу. Предварительный диагноз – ожоги и отравление продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU