На пожаре в рязанском селе Важное пострадала пожилая женщина
Она жива, но попала в больницу
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В среду, 20 февраля в 9 часов 33 минуты на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Важное Шацкого района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Здесь загорелся деревянный дом. На место выехали два пожарных автомобиля, шесть сотрудников Государственной противопожарной службы.
В итоге дом поврежден огнем. Пострадал и человек: как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе спасателей, женщина 1936 года рождения отправлена в больницу. Предварительный диагноз – ожоги и отравление продуктами горения.
ИСТОЧНИК KP.RU