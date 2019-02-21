В Рязани пройдет 40 мероприятий, посвященных Масленице

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-21T09:23:29+03:00

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Рязань будет провожать зиму со 2 по 10 марта, сообщил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Мероприятий, посвященных празднику «Душа моя – Масленица!», в областном центре состоится 40, причем большая часть (23) – на открытых площадках.

- Основные гуляния состоятся 9 марта на площади Ленина. Мы подготовили большую и интересную программу, которая, несомненно, привлечет тысячи человек, - цитирует Карабасова пресс-служба горадминистрации.

Ранее публиковалась информация о том, что помимо основной сцены (у памятника) будет малая - у торговых рядов со стороны улицы Кольцова. В центре площади установят аттракционы, карусель, устроят эстафеты... В обжорных рядах угощать блинами и блинчиками со всевозможными начинками будут лучшие рязанские кулинары. Завершится программа салютом.

20 февраля Масленице посвятили заседание антитеррористической комиссии. Ради безопасности более чем 25 тысяч человек, а именно столько городские власти ожидают на гуляниях, организуют дежурство спасателей, правоохранительных органов, медиков и других оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU