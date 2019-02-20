У рязанской «Теплосети» сменился руководитель
Директором Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей стал Роман Степанушкин. Информация размещена на официальном сайте организации. Прежде, напомним, этот пост занимал Андрей Тихомиров.
Источник «Комсомольской правды» рассказал, что Степанушкин начал работать в структуре РМПТС раньше, для чего даже якобы появилась специальная должность, однако его фамилия в составе руководства ранее отражена не была. Прежде Роман Вячеславович работал заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ в администрации Рязани.
Отметим, что отец нового руководителя, Вячеслав Васильевич, в 2006-2007 и в 2010-2011 годах сам возглавлял «Теплосеть», а потом оказался в статусе советника по модернизации и технической политике.
О причинах перестановок (а за сменой директора последовали и другие кадровые изменения) официально не сообщается, однако имеют место неподтвержденные пока правоохранительными органами сведения об обысках, связанных с хозяйственной деятельностью РМПТС. Прошли они, в том числе, и на Костычева, 15а. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU