У рязанской «Теплосети» сменился руководитель

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-20T18:06:44+03:00

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Директором Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей стал Роман Степанушкин. Информация размещена на официальном сайте организации. Прежде, напомним, этот пост занимал Андрей Тихомиров.

Источник «Комсомольской правды» рассказал, что Степанушкин начал работать в структуре РМПТС раньше, для чего даже якобы появилась специальная должность, однако его фамилия в составе руководства ранее отражена не была. Прежде Роман Вячеславович работал заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ в администрации Рязани.

Отметим, что отец нового руководителя, Вячеслав Васильевич, в 2006-2007 и в 2010-2011 годах сам возглавлял «Теплосеть», а потом оказался в статусе советника по модернизации и технической политике.

О причинах перестановок (а за сменой директора последовали и другие кадровые изменения) официально не сообщается, однако имеют место неподтвержденные пока правоохранительными органами сведения об обысках, связанных с хозяйственной деятельностью РМПТС. Прошли они, в том числе, и на Костычева, 15а. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU