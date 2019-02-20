Рязанец грудью встал на защиту от соседей и полиции земельного участка матери

СЕГОДНЯ 17:34 2019-02-20T17:36:35+03:00

А все дело было в перекрытом дамбой ручье, который когда-то протекал в этом месте

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История началась с того, что в Кирицах Спасского района на Старокуйбышевской улице мужчина самовольно перекрыл искусственной дамбой русло ручья, который затем в низине образовывал небольшой пруд. И, дабы закрепить за собой новое инженерное сооружение, воздвиг высокий забор.

¬– Теперь нас может затопить, тут такой мощный поток воды весной, - говорят жители улицы Старокуйбышевская. - Здесь на пруду раньше и карпы водились, и дикие утки, а теперь он все перекопал, никого не осталось.

Ситуацию рассмотрели на комиссии по ЧС в администрации Спасского района. Чтобы исполнить ее решение, 19 февраля на место выехали сотрудники полиции, представители регионального минприродопользования, районной и местной администрации. Естественно, собрались жители окрестных домов. Именно так описывает события ИД «Пресса».

Не успел начать работать экскаватор, как объявился тот самый любитель фортификационных сооружений. Он всячески препятствовал работам и заверял, что это участок его матери, а он отстаивает ее права. Однако просьбу показать подтверждающие его слова документы не выполнил – их и впоследствии так никто и не увидел. Мужчину ознакомили с решением комиссии, а представители минприроды объяснили, что участок с естественным водотоком не может принадлежать частному лицу.

Пруд и территория вокруг него никогда никому не принадлежали – утверждали местные жители. В качестве контраргумента «заботливый сын» с двумя помощниками не пускал экскаватор к дамбе, оказав сопротивление сотрудникам полиции. В итоге полицейские применили силу, доставили его в отдел, составили протокол и направили материалы дела в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU