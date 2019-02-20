2019-02-20T17:26:33+03:00
Общество

Мокрый снег с порывистым ветром покидать Рязанскую область пока не планируют

Дорожники готовятся к сильному снегопаду
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального филиала Гидрометцентра на 21 февраля.

По информации синоптиков, в четверг нас ждет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут снег, мокрый снег и дождь, но без фанатизма. Днем местами уже метель: обещают снег с северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью и днем – в пределах 0...-5°С.

Дорожники тем временем готовятся к худшему. По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград ветер может усиливаться и до 18 м/с, снегопад при этом – от умеренного до сильного. При таких условиях жди низовую метель. Потому дорожники готовят технику, а автомобилистов просят быть внимательнее и избегать опасных маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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