В рязанском райцентре Ford Focus сбил 81-летнюю женщину
Пострадавшая в реанимации
Фото с места ДТП.
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Во вторник, 19 февраля, примерно в половине седьмого вечера в райцентре Ряжск произошло серьезное ДТП. У дома №42 на улице Энгельса 33-летний местный житель, управляя автомобилем Ford Focus, сбил женщину 1937 года рождения. Известно, что пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Издательство «Пресса» сообщает, что с открытым переломом голени она госпитализирована в реанимацию Ряжской межрайонной больницы.
Обстоятельство происшествия уточняются, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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