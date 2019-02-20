2019-02-20T15:38:47+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре Ford Focus сбил 81-летнюю женщину

Пострадавшая в реанимации
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 19 февраля, примерно в половине седьмого вечера в райцентре Ряжск произошло серьезное ДТП. У дома №42 на улице Энгельса 33-летний местный житель, управляя автомобилем Ford Focus, сбил женщину 1937 года рождения. Известно, что пострадавшая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Издательство «Пресса» сообщает, что с открытым переломом голени она госпитализирована в реанимацию Ряжской межрайонной больницы.

Обстоятельство происшествия уточняются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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