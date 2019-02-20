Туляк-рецидивист ограбил дом рязанской пенсионерки

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-20T15:11:42+03:00

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28-летний житель Тульской области недавно освободился из мест лишения свободы, куда попал за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и в городе Михайлове оказался случайно. Чтобы добраться до Тулы, он хотел у местных жителей узнать, как ему найти остановку общественного транспорта. Туляк увидел, что из частного дома выходит женщина, которая смогла бы ответить на его вопросы. Как впоследствии сам задержанный рассказал сотрудникам полиции, незнакомка, а это была 61-летняя пенсионерка, быстро скрылась, и он не успел вступить с ней в диалог.

Не теряя надежды, житель соседней области стал стучаться в дом, надеясь пообщаться с другими его обитателями. Но дверь ему никто не открыл. Это разозлило незваного гостя, и… он залез в пустой дом через окно. Вероятно, самообладание к нему вернулось, и, как человек, недавно прошедший «уголовные университеты», он осмотрел потенциальные места тайников. Это принесло успех: мужчина нашел в укромных местах 70 000 рублей и шкатулки, в которых хранились драгоценности.

Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативник разыскали и задержали знакомую им личность. Как рецидивисту, ему «светит» 6 лет лишения свободы – максимум, определенный ч.3 ст.158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU