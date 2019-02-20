Дело о смертельном ДТП с тюбингом у рязанской «Ленты» направлено в суд
Прокуратура Октябрьского района Рязани утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП на парковке ТЦ «Лента». Об этом стало известно в среду, 20 февраля.
Напомним, что в декабре прошлого года во время катания на тюбинге, привязанном к автомобилю Lada Kalina, погибла 19-летняя девушка. Надувные сани врезались в припаркованный на стоянке грузовик Iveco.
За рулем легкового автомобиля находился 20-летний рязанец. Его будут судить по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По данной статье обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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