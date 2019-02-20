Дело о смертельном ДТП с тюбингом у рязанской «Ленты» направлено в суд

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-20T15:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района Рязани утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП на парковке ТЦ «Лента». Об этом стало известно в среду, 20 февраля.

Напомним, что в декабре прошлого года во время катания на тюбинге, привязанном к автомобилю Lada Kalina, погибла 19-летняя девушка. Надувные сани врезались в припаркованный на стоянке грузовик Iveco.

За рулем легкового автомобиля находился 20-летний рязанец. Его будут судить по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данной статье обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU