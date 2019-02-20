Сочувствующий нацистам молодой рязанец попал под следствие

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-20T14:19:27+03:00

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Житель Ухоловского района попал под следствие из-за реабилитации нацизма. Уголовное дело против 18-летнего пользователя соцсетей по статье 354.1 УК РФ возбудили по той причине, что он разместил на личной странице ролик запрещенного содержания.

Дело в том, что авторы указанного «произведения» публично одобряют преступления нацистов, признанные Международным военным трибуналом, а хозяин аккаунта не нашел ничего зазорного в том, чтобы продемонстрировать всем как сам видеоматериал, так и то, что придерживается той же позиции.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств, - пишет пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU