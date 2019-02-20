Видеокамера зафиксировала момент аварии у рязанского ТРЦ «Премьер»
Один из автомобилей пытался проскочить перекресток на красный
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Вечером, 19 февраля, на пересечении Московского шоссе и выезда с парковки ТРЦ «Премьер» произошло ДТП. Момент автоаварии попал на камеру уличного видеонаблюдения. Запись выложена в группе «Дороги Рязани» на сайте YouTube.
На записи видно, как белая иномарка выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, происходит столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. Никто из участников ДТП серьезных травм не получил.
Официальной информации о дорожном происшествии не поступало.
ДТП. Рязань. Московское шоссе..
ИСТОЧНИК KP.RU
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