2019-02-20T13:32:37+03:00
Происшествия

Видеокамера зафиксировала момент аварии у рязанского ТРЦ «Премьер»

Один из автомобилей пытался проскочить перекресток на красный
роман ДОРОФЕЕВ
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Вечером, 19 февраля, на пересечении Московского шоссе и выезда с парковки ТРЦ «Премьер» произошло ДТП. Момент автоаварии попал на камеру уличного видеонаблюдения. Запись выложена в группе «Дороги Рязани» на сайте YouTube.

На записи видно, как белая иномарка выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, происходит столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. Никто из участников ДТП серьезных травм не получил.

Официальной информации о дорожном происшествии не поступало.

ДТП. Рязань. Московское шоссе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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