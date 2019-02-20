В рязанской школе преподавал разнорабочий с поддельным дипломом физрука

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-20T13:32:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Ермишинская прокуратура обнаружила в местной спортшколе «Факел» серьезное нарушение: 4 месяца здесь преподавал человек, не имеющий специального образования, сообщает пресс-служба надзорного органа.

До осени прошлого года гражданин Ч. трудился в учреждении рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Проще говоря – разнорабочим. Однако педагогическая жилка покоя не давала, и осенью прошлого года рязанец предъявил директору спортшколы диплом: документ об окончании бакалавриата по направлению «Физическая культура» он якобы получил в «Московском финансово-промышленном университете «Синергия».

При предъявлении диплома в середине октября мужчину и перевели с должности разнорабочего на ставку тренера-преподавателя. И он начал учить детей плаванию.

Однако педагогический дебют не удался: в начале этого года документ проверили сотрудники прокуратуры, выяснившие, что, во-первых, никакой диплом «Синегрия» ему не выдавала, а во-вторых, физкультуру в этом вузе не преподают вовсе.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе надзорного органа, после того, как прокуратура направила материалы на дознание, несостоявшийся тренер с этой работы ушел – 11 февраля сам написал заявление.

Теперь, на основании материалов проверки, в полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «использование заведомо подложного документа».

ИСТОЧНИК KP.RU