2019-02-20T12:22:15+03:00
Общество

К числу транспортных льготников в Рязани добавят еще одну категорию горожан

По всему облцентру это коснется тысяч людей
Мария БЛИНОВА
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Во вторник, 19 февраля, в Рязанской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету и налоговой политике. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе распределение федеральных денег, поступивших в казну города: 800 млн. рублей пойдут на строительство школы в Горроще, детского сада на улице Зубковой и на новые пристройки для ясельных групп к детсадам (список таких детсадов опубликован здесь).

Кроме этого рассмотрели и вопрос о расширении списка категорий людей, имеющих право на льготный проезд в городском транспорте. Сейчас с проездным за 365 рублей могут ездить пенсионеры, родители из многодетных семей и вдовы участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Теперь же, с учетом увеличения пенсионного возраста, к ним добавят мужчин, которым исполнилось 60 лет и женщин, отметивших 55-летие.

Комитет это предложение одобрил, а окончательное решение депутаты примут на общем заседании Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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