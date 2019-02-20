Обиженная рязанка разослала друзьям интимные фото подруги

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-20T11:27:58+03:00

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Рязанские следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Спасского района. Девушка подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По информации следователей, теперь уже бывшие подруги поссорились из-за того, что одна из них нелестно отзывалась о другой. Решив отомстить, та, которую обидели, через интернет отправила общим знакомым интимные фото экс-подруги. Снимки получили и несовершеннолетние приятели.

За незаконное распространение порнографических материалов барышня уже привлечена к уголовной ответственности. Теперь – новая статья УК РФ. По ней мстительной рязанке грозит наказание от штрафа, до реального срока. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU