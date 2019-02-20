В Рязани Daewoo от сильного столкновения с Renault отбросило на обочину

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-20T10:49:08+03:00

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19 февраля на улице Октябрьской в Рязани случилась серьезная авария с участием Renault Logan и Daewoo Nexia. В результате нее пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, примерно в 21.55 управлявший Renault 61-летний горожанин не пропустил Daewoo при выезде со второстепенной дороги. От удара автомобиль корейской марки вынесло на обочину.

Медицинская помощь в итоге понадобилась водителю Renault и 24-летнему пассажиру Daewoo. Всего же за сутки в 6 зарегистрированных в регионе ДТП пострадали 7 человек.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU