В Рязани Daewoo от сильного столкновения с Renault отбросило на обочину
Травмы получили два человека
Фото: УМВД по Рязанской области.
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19 февраля на улице Октябрьской в Рязани случилась серьезная авария с участием Renault Logan и Daewoo Nexia. В результате нее пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, примерно в 21.55 управлявший Renault 61-летний горожанин не пропустил Daewoo при выезде со второстепенной дороги. От удара автомобиль корейской марки вынесло на обочину.
Медицинская помощь в итоге понадобилась водителю Renault и 24-летнему пассажиру Daewoo. Всего же за сутки в 6 зарегистрированных в регионе ДТП пострадали 7 человек.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU