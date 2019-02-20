2019-02-20T10:44:14+03:00
Общество

В Рязани выступит легендарная группа «Алиса»

Коллектив отмечает 35-летие с момента основания
Поделиться:
Изменить размер текста:

В следующий понедельник, 25 февраля, в рязанском Дворце спорта «Олимпийский» выступит легендарная группа «Алиса».

– 35 лет честному, мощному, жесткому, русскому рок-н-роллу. Той музыке, которая была саунд-треком к более чем третьвековой истории нашей страны. За это время вышло двадцать альбомов. Каждый – страница в жизни души. Кинчевский рок-н-ролл, может, и не был первым, но стал единственным для многих. Для тех, у кого сердцу тесно в груди, а мыслям – в голове. И 35-летие красно-черных чудес –это общий праздник, для всех алисаманов. Какая российская группа, кроме Алисы, может похвастаться такой поддержкой поклонников? Какой еще коллектив собирает целую армию под своими знаменами? Чьи еще песни звучат, как гимны? Только Алисы! Так что на радость уважаемой публике 35-летие группы отметят серией не только российских, но и зарубежных выступлений, – говорится в сообщении организаторов.

Начало концерта в 20:00. Подробности и билеты здесь.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К числу транспортных льготников в Рязани добавят еще одну категорию горожан
Обиженная рязанка разослала друзьям интимные фото подруги
В Рязани Daewoo от сильного столкновения с Renault отбросило на обочину
Чемпион Африки из Рязани выиграл престижный турнир по боксу
Один рязанский сельчанин отнял жизнь у другого из-за женщины
Прио-Внешторгбанк вместе с администрацией города готовится к Масленице
Пьяный рязанец на автомобиле улетел в сливную яму
Рязанскому минстрою поручили курировать переход на новую модель долевого строительства
Пару молодых рязанцев привлекут к суду за кражу спортивной одежды
В Рязани внедряют необычный способ выхаживания недоношенных младенцев
На Рязанскую область опять идет дождь с порывистым ветром
Ресторан «Буфетъ» предлагает рязанцам антигриппозное меню
Начальником управления благоустройства Рязани назначили Вячеслава Несина
СКР возбудил уголовное дело против гендиректора «Рязаньтрансавто»
Авиадартс улетел из Рязани в Крым
Из центра Рязани исчезнет оазис для желающих парковаться бесплатно
Рязанец, сбивший подростка, выплатил его семье крупную компенсацию
Сайт губернатора Рязанской области запущен
В Рязани выступит певица Слава
У жителя рязанской глубинки изъяли более 3 килограммов марихуаны