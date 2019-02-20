В Рязани выступит легендарная группа «Алиса»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-20T10:44:14+03:00

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В следующий понедельник, 25 февраля, в рязанском Дворце спорта «Олимпийский» выступит легендарная группа «Алиса».

– 35 лет честному, мощному, жесткому, русскому рок-н-роллу. Той музыке, которая была саунд-треком к более чем третьвековой истории нашей страны. За это время вышло двадцать альбомов. Каждый – страница в жизни души. Кинчевский рок-н-ролл, может, и не был первым, но стал единственным для многих. Для тех, у кого сердцу тесно в груди, а мыслям – в голове. И 35-летие красно-черных чудес –это общий праздник, для всех алисаманов. Какая российская группа, кроме Алисы, может похвастаться такой поддержкой поклонников? Какой еще коллектив собирает целую армию под своими знаменами? Чьи еще песни звучат, как гимны? Только Алисы! Так что на радость уважаемой публике 35-летие группы отметят серией не только российских, но и зарубежных выступлений, – говорится в сообщении организаторов.

Начало концерта в 20:00. Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU