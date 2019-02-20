Чемпион Африки из Рязани выиграл престижный турнир по боксу

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-20T10:40:02+03:00

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Мастер спорта Рамиру Жуштину из Рязани стал победителем Всероссийского турнира по боксу класса «А», состоявшегося в Люберцах, в весовой категории до 64 кг. Об этом сообщил Владимир Воронов на сайте «Рязанский спорт».

Первый в истории рязанского бокса участник Чемпионата мира, чемпион Африки и чемпион ЦФО России-2017 в полуфинале выиграл у чемпиона России мастера спорта Алексея Демина из Северной столицы. Что примечательно, решение судейская коллегия принимала после дополнительного видеопросмотра.

В финале Рамиру Жуштину оказался сильнее туляка, призера прошлогоднего Чемпионата ЦФО, мастера спорта Аркадия Племениченко. Тренирует победителя Александр Сидорин:

- В весе до 64 килограмма было 19 участников. Их разделили на 2 подгруппы. Жуштину выступал в сильнейшей. Я очень доволен, что он выиграл у Алексея Демина. К сожалению, в связи с травмой спины не поедет на предстоящий Кубок России в составе сборной ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU