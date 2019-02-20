2019-02-20T10:01:28+03:00
Происшествия

Один рязанский сельчанин отнял жизнь у другого из-за женщины

Преступление произошло в поселке Ухолово
Антон КОНОВАЛОВ
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Место преступления в поселке Ухолово. Фото: СУ СКР по Рязанской области.Место преступления в поселке Ухолово. Фото: СУ СКР по Рязанской области.
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В Ухолово один местный житель до смерти избил другого из-за женщины. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, его удалось задержать по «горячим следам», в том числе благодаря грамотной работе криминалистов.

Трагедия разыгралась 19 февраля в одном из домов рабочего поселка, где компания взрослых людей распивала спиртные напитки. Когда 38-летний мужчина начал оказывать знаки внимания одной из участниц застолья, его сверстник, с которым и пришла женщина, пришел в бешенство из-за ревности. Он стал бить соперника руками и ногами, в результате чего тот скончался на месте.

После задержания подозреваемый дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», и теперь решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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